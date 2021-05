Vídeo | La presa de possessió de Pere Aragonès, en directe

Pere Aragonès es converteix aquest dilluns, oficialment, en el 132è president de la Generalitat. Ho fa en una cerimònia solemne al Pati dels Tarongers en què Quim Torra, el seu antecessor en el càrrec, li col·locarà el medalló que l'acredita simbòlicament per al càrrec. A la cita només hi han acudit una quarantena de persones -entre les quals Oriol Junqueras, líder d'ERC, amb un permís penitenciari- arran de les restriccions derivades del coronavirus. Hi actua el grup Ginestà i estan previstes referències a la Generalitat del 1931, en la línia de l'etapa "republicana" que Aragonès vol obrir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor