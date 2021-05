La pandèmia manté la tendència a la baixa a Catalunya tot i el repunt d'ingressats

Altres notícies que et poden interessar

El nombre d'ingressats per Covid-19 als hospitals catalans augmenta per segon dia consecutiu després de jornades d'importants baixades. Ara hi ha 870 pacients ingressats, 13 més que en l'últim balanç del Departament de Salut.El nombre de pacients a les UCI continua reduint-se i ara són 306, 9 menys que fa 24 hores. Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja cinc centèsimes, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot es manté en 111.La incidència a 14 dies disminueix i passa de 136,61 a 129,55. S'han declarat 220 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 623.144 des de l'inici de la pandèmia. El 3,60% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 2 morts, amb un total de 22.124 defuncions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor