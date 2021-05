Mor un noi de 15 anys que anava en patinet en xocar amb un cotxe a Barcelona

Un noi de 15 anys, que conduïa un vehicle de mobilitat personal (un patinet), ha mort aquest diumenge a la nit en un accident amb un turisme al districte de Sant Martí de Barcelona.El sinistre ha tingut lloc a la Gran Via de les Corts Catalanes amb Rambla Prim poc abans de les 22:30 h. La víctima va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però va acabar morint.Fins al lloc dels fets es van traslladar efectius de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec d'esclarir les circumstàncies de l'accident. A causa del sinistre, també es va activar el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). És la setena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest any.El consistori de Barcelona lamenta la mort del menor, trasllada el condol a la família i amics i referma el compromís per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor