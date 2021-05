L'home mort dins un dinosaure decoratiu hauria caigut quan volia recuperar el seu telèfon

L'home que dissabte va aparèixer mort dins un dinosaure decoratiu a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) hauria caigut quan volia recuperar el seu telèfon mòbil de dins l'animal. És la principal hipòtesi en què treballen els investigadors, segons ha avançat SER Catalunya i ha pogut confirmar l'ACN.En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'una mort accidental perquè el cos no presentava signes de criminalitat, mentre esperen disposar dels resultats de l'autòpsia per poder saber el motiu de la defunció. El cadàver va aparèixer dissabte al migdia, quan un pare i un fill que jugaven prop del dinosaure, a l'avinguda Francesc Macià, van alertar de la presència d'un cos dins l'animal.Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar a la zona i van haver de seccionar part del dinosaure per treure el cos. L'animal estaba exposat davant l'edifici Cubics de Santa Coloma com a reclam publicitari de l'antic cinema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor