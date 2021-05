Dos lladres apunyalen un home en ple Eix Comercial de Lleida

Un home ha estat apunyalat aquest diumenge a l'Eix Comercial de Lleida per dos joves que pretenien robar-lo.Els fets han passat poc després de la una de la tarda al carrer Cardenal Remolins de la ciutat quan els dos nois han assaltat la víctima i han utilitzat una navalla per ferir-lo després que mostrés resistència. Segons explica Segre , els agressors li han robat el telèfon i la cartera. Agents de la Guàrdia Urbana han buscat els dos pispes per la zona i, poques hores després, han estat arrestats a la Travessera del Carme. La víctima ha estat traslladat a l'Arnau de Vilanova i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas.

