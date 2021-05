Els queixals del seny: per què a certes persones no els hi surten mai?

El Consell General de Dentistes assegura que al 25% de la població li falta, almenys, un dels quatre queixals del seny perquè no s'arriben a formar mai. A més, el 10% no els hi surt cap dels quatre en cap moment de la seva vida. L'explicació d'aquest fenòmen la tenen clara des del consell: és a causa que la dieta "és cada vegada més tova, el que ha fet que no siguin necessàries ni una mandíbula tan gran ni tantes peces dentals", expliquen.La boca passa per diverses etapes en l'erupció de les dents. Després de la sortida dels temporals, entre els sis mesos i els dos anys, comencen a aparèixer els primers queixals definitius als sis anys. Les dents permanents acaben d'erupcionar al voltant dels 12 anys amb l'excepció dels tercers molars o queixals del seny, que solen sortir entre els 17 i els 22 anys, raó per la qual se'ls anomena així, perquè apareixen a una edat de maduresa."L'afirmació que els queixals del seny no serveixen per a res és errònia i no té cap fonament científic. Els tercers molars s'han de considerar unes moles més, ja que compleixen amb la mateixa finalitat que la resta de les dents: triturar, mastegar i facilitar la digestió dels aliments", assevera el president del Consell General de Dentistes, el doctor Óscar Castro Regne.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor