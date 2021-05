Salma Hayek va estar a punt de morir per Covid-19: explica la seva experiència

Altres notícies que et poden interessar

El coronavirus ha estat la causa de la mort de milions de persones arreu del món. Ningú s'ha escapat de la tragèdia del virus ni de la pandèmia. Des de familiars, veïns, coneguts... i també celebritats.a l'inici de la pandèmia, quan el virus estava completament descontrolat per tot el món. En una entrevista a la revista Variety , la mexicana ha explicat que es va contagiar i va estar molt greu durant uns dies.Hayek ha passat l'últim any recuperant-se de les seqüeles de la Covid-19. La malaltia va estar a punt de llevar-li la vida i, segons explica, quan requeria hospitalització, ella es va negar. Va passar unes set setmanes aïllada i va requerir oxigen pels seus baixos nivells en les oximetries. "El meu metge em va suplicar que anés a l'hospital perquè estava molt malament, però vaig dir: no, gràcies.", ha explicat.Va passar la malaltia tancada a casa seva, a Londres. Ara, però, ja està gairebé recuperada del tot i treballa en la nova pel·lícula de. L'actriu mexicana afirma que encara no es troba amb tota l'energia que tenia abans de la pandèmia i que el cansament l'afecta molt més que abans.

