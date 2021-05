Vuit coses que has de saber sobre els vins de Barcelona

Vinya de l'Heretat de Can llopart, a Subirats. Foto: Sergi Cortés

* DO Catalunya: La DO Catalunya, a més dels cellers que té inscrits en exclusiva, també té cellers inscrits en d’altres Denominacions d’Origen. Els valors totals de la DO Catalunya donen una superfície de vinya de 42.431,00ha.

Barcelona és una gran marca mundial en molts aspectes i el vi no és una excepció. Aglutina una gran quantitat de cellers de cinc denominacions d'origen que intenten fer de la marca "Barcelona" un dels seus missatges. Sigui com sigui, cal destacar la quantitat de cellers que elaboren vins de gran qualitat a la província amb vinyes cada vegada més ecològiques. A continuació, vuit coses que has de saber dels vins i Barcelona.1 - A la província de Barcelona hi ha; DO Catalunya, DO Alella, DO Pla de Bages, DO Penedès i DO Cava.2-. A Catalunya, segons PRODECA (Promotora d'Exportacions de Catalunya), hi ha més de 600 cellers . Més de la meitat d'aquests estan a la província de Barcelona.3 - Segons El Economista , els dos cellers de Catalunya que més facturen són a Barcelona., amb unes facturacions de 170.077.413 euros i 169.866.000 euros respectivament durant el 2019.4 - A la província de Barcelona hi ha les denominacions d'origen més grans en nombre de cellers; la DO Catalunya, DO Cava i DO Penedès, i també, amb només 9 cellers elaboradors.5 - La vinya més propera a Barcelona la trobem a Alella,, i pertany a la denominació que porta el mateix nom del poble.6- La província de Barcelona, amb una extensió relativament petita, té una. Des del sauló de la DO Alella fins als diferents terrenys del Penedès -10 subzones-, passant pels climes mediterranis del litoral barceloní i els més continentals del Bages, la diversitat i la qualitat està assegurada.7- El Penedès, amb més de 17.000 hectàrees, és la zona amb més plantació de vinya inscrita*.8- La majoria d'elaboradors ofereixen visites als cellers amb tastos de vins, amb; rutes per les vinyes amb bicicletes o segways, tastos entre vinyes, activitats per a grups, casaments, caps de setmana amb nits incloses...

