Les 10 millors cançons de Bob Dylan, segons la «Rolling Stone»

És innegable que. La seva creativitat ha forjat la banda sonora de diverses dècades, amb cançons que s'han convertit en llegendes o en himnes de canvis polítics i socials. El cantant de Minnesotapel seu "profund impacte en la música popular i en la cultura nord-americana, marcat per les seves composicions líriques d'extraordinari poder poètic". La revista Rolling Stone va elaborar la llista de les 10 millors cançons de Bob Dylan. La recuperem amb motiu dels 80 anys que celebrarà aquest dilluns 24 de maig. Són aquestes.10. Every Grain of Sand (1981). Bono, d'U2, considera aquesta una de les millors cançons experimentals de Dylan i la compara amb els salmos de David, el conjunt de llibres poètics de l'Antic Testament.9. Visions of Johanna (1966). RS aplaudeix aquesta cançó tant per la seva força com per la composició de la lletra. "L'obra mestra d'obsessió de Dylan, irònicament escrita després de casar-se el 1965, és passió pura".8. Mr. Tambourine Man (1965). El gran Bill Cosby escriu a la revista: "Va ser la primera vegada que algú va col·locar poesia a la ràdio, abans que The Beatles llancessin Eleanor Rigby o A Day in the Life. La lletra de Dylan era exquisida, llavors es va trobar com a poeta, i aprenia a ser bonic".7. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (1965). "La cançó declara la culpa a la vanitat, la hipocresia i la propaganda falsa. La cançó, a un nivell tècnic, té un ritme complicat i una melodia que s'ajusta a dues notes fins al final de cada vers".6. I Shall Be Released (1971) . "Un himne de rock part de l'esforç conscient de Dylan per allunyar la seva imatge de les obres mestres dels 60".5.(1967). "Obra mestra de 12 línies parla d'un bromista que creu que va ser robat, i d'un lladre que creu que li estan jugant una broma. Watchtower és una de les seves obres més inquietants", escriuren a la revista.4.(1966). L'origen d'aquesta cançó no ha quedat clar, però des de la RS asseguren que podria estar dirigida a la protegida d'Andy Warhol, Edie Sedgwick. "Parla de les lliçons turbulentes del romanç, de donar, prendre i anar-te'n. També és la gran presentació country-rock de Dylan".3.(1975). La publicació resa, amb aquesta cançó: "És una barreja de confessió i crítica, i les seves agudes referències als 60 evocaven una dècada de promeses utòpiques i trencades".2.(1963). La revista l'adjectiva d'una manera contundent: "És la cançó de protesta més gran escrita pel compositor de protesta més gran del seu temps: una èpica de set minuts que adverteix l'arribada de l'apocalipsi mentre cataloga horribles visions: nens amb armes, arbres sagnant".1.(1965). El cantant Bono, de U2, analitza la cançó a la revista "el naixement d'un iconoclasta que donarà a l'era del rock una gran veu [...] Una veu molesta que va canviar a el món, amb el seu esperit romàntic".

