Dues clíniques de proves Covid, a punt d'obrir a l'aeroport del Prat

L'aeroport de Barcelona està a punt per obrir les dues clíniques de proves diagnòstiques de Covid-19, que arribaran a temps per la campanya d'estiu. "Estem a la recta final. Estaran en marxa entre juny i juliol", ha assegurat la directora de l'aeroport del Prat, Sonia Corrochano, aquest diumenge als micròfons de Rac1 "Estem esperant l'autorització final de la Generalitat, que és qui té la competència", ha comentat Corrochano, que ha precisat la ubicació de les dues clíniques. "Hi haurà un centre de tests a dins de la terminal i un altre a fora, per si no has de volar aquell dia. Te'l fas i t'envien a casa el resultat", ha explicat la directora de l'aeroport. Al Prat, l'empresa adjudicatària d'aquest servei ha estat Eurofins Megalab.En aquestes clíniques es podran fer proves PCR, testos ràpids d'antígens o serològics, testos ràpids d'anticossos i anàlisis clíniques amb preus "competitius i adequats". Segons va informar AENA al genera, els preus d'aquestes proves "no podran ser abusius i, en cap cas, podran ser superiors al preu de les mateixes proves en els establiments de referència". Segons Corrochano, aquests centres seran especialment útils per als estrangers que necessitin fer-se una prova. La directora del Prat argumenta que els resultarà més fàcil resoldre-ho a l'aeroport que no buscar un laboratori pel seu compte a Barcelona ciutat.Aquestes clíniques comptaran amb una zona per fer la prova i zones d'espera i aïllament. En cas de detectar-se un positiu, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts.Sobre les xifres d'aquest estiu, la directora de l'aeroport de Barcelona reconeix que encara estaran a anys llum del 2019. "Estarem molt lluny de les dades del 2019, però hi haurà una progressiva recuperació. Aquelles dades no les recuperarem fins al 2025", ha pronosticat Corrochano. "A finals d'any podríem estar al 50% de l'operativa del 2019", ha puntualitzat la directora de l'aeroport del Prat. "Primerament es recuperarà el mercat domèstic i després el de la Unió Europea. Costarà una mica més amb els Estats Units i els països asiàtics, sobretot per les restriccions en aquells països", ha reconegut Corrochano."Però es va recuperant a poc a poc el tràfic d'avions. I el mes de juny ja serà bo gràcies a fires com el Mobile", ha conclòs la directora de l'aeroport del Prat.

