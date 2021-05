El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha inaugurat el seu mandat llençant un avís al Govern. "No acceptarem un executiu format per dos partits que governin en paral·lel; exigirem un Govern amb mirada holística", ha dit en el seu primer discurs després de ser novament nomenat secretari general del sindicat."Voldrem polítiques econòmiques que tinguin a veure amb el discurs del president Aragonès, qui diu que defensarà un contracte social a Catalunya que no deixarà ningú enrere; que li quedi clar al Giró!", ha exclamat Pacheco. Durant la seva intervenció, el líder sindicat ha tornat a lamentar l'absència presencial d'Aragonès i ha reclamat al govern espanyol, la derogació "immediata" de la reforma laboral.Javier Pacheco ha estat reelegit aquest dissabte com a secretari general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya amb un 94,6% dels vots. Els resultats s'han donat a conèixer aquest dissabte a l'auditori del Fòrum de Barcelona, on durant aquest cap de setmana s'està celebrant el 12è congrés del sindicat.

