Descobreix l'estat de la teva salut intestinal gràcies al color dels excrements

No és una novetat que el color dels excrements canviï depenent de quins són els aliments que hem consumit recentment. El professor d'Epidemiologia de la Universitat King's College de Londres Tim Spector ha organitzat una campanya perquè tothom tenyeixi de blau les seves postres.El perquè? Spector va oblidar que havia menjat un muffin blau i després d'anar al bany va quedar-se sorprès de veure el color dels seus excrements. Així doncs, l'investigador ha sol·licitat que la gent posi colorant alimentari als seus dolços per poder monitorar el seu trànsit intestinal. Dit d'una altra manera: es podrà saber en exactitut el temps que triga el menjar des que l'ingerim fins que l'expulsem.L'experiment, que pot semblar poc seriós, està recolzat per l'Hospital General de Massachusets i les universitats de Harvard, Stanford i el King's College de Londres. "Hem descobert que mesurar la duració del trànsit intestinal ens aporta molta més informació sobre la flora i la salut intestinal que la freqüència d'anar al bany o l'aspecte de les deposicions", han dit.Spector va participar en un estudi publicat a la revista mèdica Gut . Els 863 voluntaris que s'hi van apuntar van menjar aliments tenyits de blau per conèixer el seu trànsit intestinal. Algunes de les conclusions de l'estudi són que un trànsit intestinal més llarg es pot associar a una presència més alta de bacteries no desitjades i, en canvi, un trànsit intestinal més breu s'associa a una flora bacteriana saludable.L'epidemiòleg ha animat la gent a participar en un altre experiment, aquest a escala mundial. Consisteix a menjar-se dos muffins tintats de blau i cronometrar el temps que tarden a ser expulsats en forma d'excrements blaus o verdosos. Consta de tres senzills passos:1. Fes els teus propis muffins, o qualsevol dolç, amb colorant alimentari blau. Menja'n dos per esmorzar i posa el temporitzador en marxa.2. Quan vagis al bany, estigues atent per si apareix un fragment de color blau o verdós i calcula les hores que han passat des que has ingerit els dolços tintats.3. Anota els teus resultats a la pàgina web Blue Poop Challenge Si, un cop fet l'experiment, has pogut comprovar que el teu trànsit intestinal és lent (més prop de les 30 hores que de les 20), et deixem a continuació quatre consells per millorar la teva flora intestinal i accelerar el procés.1. Menjar més varietat de vegetals. Idealment s'haurien de menjar unes 30 racions de vegetals a la setmana, tenint en compte fruita i verdura, fruits secs, llavors i herbes.2. Apostar pels vegetals colorits. Spector assenyala que els vegetals amb polifenols són excel·lents per activar la flora intestinal. Aquests inclouen fruits del bosc, poma, enciam, albercoc, entre d'altres.3. Evitar els ultra processats. Aquest grup d'aliments és molt dolent per a la salut intestinal i inclou, per exemple, patates fregides de bossa, aliments precuinats, galetes i menjar ràpid.4. Incloure els fermentats en la dieta. Entre aquests aliments podem optar pels iogurts, el quefir i el kimchi.

