Una marató de muntanya a la Xina es cobra almenys 21 morts

Almenys 21 persones han mort aquest dissabte, i vuit més han estat hospitalitzades, amb pronòstic lleu, en el marc d'una marató de muntanya a la província xinesa de Gansu, al nord-est del país, a causa d'un canvi sobtat en el clima. L'adversitat climatològica va colpejar la zona en la qual se celebrava l'esdeveniment esportiu, a la vora del riu Groc, segons detalla l'agència xinesa Xinhua D'acord amb les informacions aportades pel quarter general de rescat, al voltant de la una de la tarda (hora local) de dissabte, la calamarsa, la pluja gelada i vendavals de vent van castigar la zona entre el quilòmetre 21 i 30 d'aquesta prova, de més de 100 quilòmetres de recorregut. En aquest punt, els participants van començar a patir molèsties físiques, així com la pèrdua de temperatura.Davant la desaparició d'alguns dels concursants, l'organització de l'esdeveniment va decidir aturar l'esdeveniment. Els governs locals van iniciar llavors una resposta d'emergència amb més de 1.200 persones implicades per localitzar els desapareguts. No obstant això, un nou descens de la temperatura ha complicat les tasques de recerca.

