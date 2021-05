Roba la placa de la Casa de la República, se'n penedeix i la torna

El noi que va endur-se la placa de la Casa de la República va fer-me arribar, poques hores després de l’error, una carta de penediment i disculpa. Avui ha estat valent i ha vingut a retornar-me la placa. Li agraeixo molt el gest, que l’honora. Dono l’incident per tancat i resolt. pic.twitter.com/08OsxEHOV5 — Carles Puigdemont (@KRLS) May 23, 2021

Ara fa més d'una setmana, la Casa de la República, a Waterloo (Bèlgica), va patir un atac vandàlic: un noi de 25 anys, després de baixar del cotxe, va endur-se la placa que hi ha al carrer. Dies després dels fets i havent-se fet pública la seva identitat, el noi es va posar en contacte amb Carles Puigdemont per demanar-li disculpes.Ho ha fet públic en un tuit el mateix Puigdemont, qui ha assegurat que li agraeix el gest i que dona l'incident "per tancat i resolt". En una carta que també ha fet pública el noi explica que aquesta ha estat la lliçó més important que ha tingut a la seva vida i que després dels fets va intentar prestar declaració de manera oficial en alguna comissaria però que no li van acceptar.Finalment, el noi va poder concertar una trobada amb els residents a la Casa de la República per retornar la placa. Tot plegat, després d'haver estat exposat a les xarxes, un fet que l'hauria empès a prendre la decisió.

