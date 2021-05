Aragonès reivindica el paper dels sindicats per «enfortir els serveis públics» i «resoldre el conflicte polític»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat el paper dels sindicats i els agents socials per "enfortir els serveis públics" i contribuir a "la resolució del conflicte polític de Catalunya amb l'Estat". Durant la tercera jornada del congrés de CCOO a Catalunya, celebrada aquest diumenge a l'auditori del Fòrum de Barcelona, Aragonès ha comentat que el diàleg social és "una manera d'entendre la política econòmica i social" i ha subratllat que el paper dels sindicats és "fonamental" per "avançar cap a una estructura econòmica molt més resilient".En la seva intervenció –en format telemàtic- el president de la Generalitat també ha volgut traslladar el "compromís" del Govern per donar al treball "el valor que mereix".Per altra banda, Aragonès ha demanat disculpes per no assistir a la trobada de forma presencial, després que el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco li hagués retret la seva absència aquest divendres. A l'inici de la seva intervenció, Aragonès ha estat xiulat, tot i que finalment ha estat acomiadat amb aplaudiments.

