La polèmica amb Itàlia i el fracàs absolut del Regne Unit copen els acudits sobre Eurovisió

El de Italia se acaba de meter tremenda raya? #Eurovision pic.twitter.com/23nIKYldsb — Roger (@Rasps_) May 22, 2021

La bandera de Italia después de la fiesta que se pegaron ayer sus representantes de #Eurovision pic.twitter.com/SklpZzGzy7 — Anjobabel (@Anjals_simply) May 23, 2021

Los italianos, instantes antes de subir al escenario de #Eurovision ⬇️ pic.twitter.com/6RY4hY7dh6 — Ⓜ️⭕️____🅰️ 🇪🇸🇨🇭🇮🇱 (@m_ntesa_vlc__tw) May 23, 2021

El moment màgic al meu stream on Espanya ha rebut "antoher zero points". L'he hagut de clipejar jo mateix perquè ningú m'ha fet cas, però m'és ben igual: pic.twitter.com/kAhViXm0KA — el lesan un chaval (@MarcLesan) May 22, 2021

Vale que Blas Cantó ha quedado antepenúltimo en #Eurovision pero podría ser peor, podría ser de Vox, y ya dejó claro que no. pic.twitter.com/pTygrAgdCD — Jules (@CensoredJules) May 23, 2021

Imaigne paying to be public humiliated every year #Eurovision pic.twitter.com/RFPac2VQFw — Rose 🐣 MÅNESKIN🇮🇹🇩🇰 (@RoseRoziee) May 23, 2021

The European Union when the UK received zero points #Eurovision pic.twitter.com/82f7PPTfcM — Alexandra (@AlexandraTheak1) May 23, 2021

El pressumpte consum de drogues dins del recinte d'Eurovisió, aquesta passada nit, ha protagonitzat les reaccions en la fase final del concurs de la cançó europea. Maneskin, el grup italià -que finalment va obtenir el triomf gràcies a les votacions del públic-, va haver de sortir aquest dissabte a desmentir el que semblava veure's en unes imatges. Segons han detallat, un d'ells, Damiano, no és que estigués consumint res, sinó que simplement estava recollint vidres perquè s'havia trencat una copa.Tot i que queda desmentit, els fets van permetre als espectadors fer volar la imaginació i generar, com era d'esperar, tota mena de mems i tuits enginyosos. Les xarxes socials es van omplir d'humor en una nit que ha recuperat atractiu per a molts per com es viu en aquestes plataformes, més enllà de l'esdeveniment en sí.Un altre dels moments més comentats a les xarxes va ser quan els presentadors -un cop comunicats els primers vots- van confirmar que ni el Regne Unit, ni Alemanya, ni Espanya, ni tampoc els Països Baixos rebrien cap suport del televot. Marc Lesan, un jove català influencer, va seguir el concurs a través de Twitch i ho va viure amb efusivitat:Espanya es va quedar amb únicament 6 punts, a la cua del llistat final, però aquesta no va ser l'única anècdota comentada de l'equip de Blas Cantó. D'una banda, les banderetes es desfeien per la seva mala qualitat. Per l'altra, quan ja es coneixien els resultats, el cantant va ser protagonista de diversos tuits comentant que, com a mínim, era declaradament anti-Vox.D'altra banda, al Regne Unit es va fer una lectura política dels resultats. La primera Eurovisió després del Brexit -l'any passat va caure en ple confinament- va suposar zero punts per als britànics i això va despertar escepticisme a les xarxes.

