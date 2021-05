El Govern preveu iniciar la retirada del monument franquista de l'Ebre a Tortosa el 18 de juliol

El monument franquista al mig del riu Ebre al seu pas per Tortosa podria estar completament desmantellat a principis d'agost. Així ho preveu el Govern, que vol iniciar el desmuntatge el 18 de juliol, el dia que es compleixen 85 anys del cop d'estat franquista.En declaracions a l'ACN, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, admet que la data té simbolisme, però també assegura que és el moment amb millors condicions pluviomètriques. "El monument representa una anomalia democràtica i és un insult a víctimes, als seus familiars i a tots els demòcrates, i el 18 de juliol és un bon dia per posar-hi remei", afirma. Matisa, però, que tant si s'inicia uns dies abans com després la retirada tindrà la mateixa importància.El 2 de juny es farà l'acte administratiu de l'inici de les obres i l'endemà començarà l'estudi geotècnic per determinar l'espai on s'ha d'instal·lar la gran grua que retirarà el monument per si cal reforçar la platja fluvial. Un mes després s'ha de repetir l'estudi geotècnic i, si tot va com està previst, es començarien els treballs de pavimentació de l'espai i la col·locació de la grua. Es muntarà una bastida al voltant del monument i el 18 de juliol es començarà a retirar. Uns quinze dies després, a inicis d'agost, l'actuació hauria d'haver finalitzat i "l'skyline de Tortosa serà absolutament diferent", segons Domènech.Per a la directora general de Memòria Democràtica no han d'haver excessius problemes tècnics ni pluviomètrics per tirar endavant els treballs, ja que fa més de dos anys que s'està estudiant. Es va encarregar un estudi de viabilitat a un reconegut arquitecte de Tortosa, Antoni López Daufí, que juntament amb altres tècnics van determinar que la millor manera de fer-ho era en aquesta època de l'any i utilitzant una gran grua. Domènech admet que en qualsevol obra "sempre hi ha problemes", i més en "una cosa que no s'ha fet mai", però confia que els diferents professionals sabran trobar solucions als inconvenients que puguin sorgir.Davant de les accions administratives i judicials impulsades per entitats com el Col·lectiu per la Reinterpretació del Monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa (Corembe) amb l'objectiu d'aturar la retirada, Domènech referma que tot s'ha fet segons la legalitat. Creu que no prosperaran ni els recursos en contra de la modificació del planejament urbanístic municipal ni el contenciós-administratiu en contra de l'adjudicació de les obres per part del Govern. "El Departament de Justícia té la voluntat de tirar endavant, i ara mateix no contemplem que això pugui canviar", assegura.De fet, recorda que la consellera de Justícia, Ester Capella, va prometre fa molts mesos que el monument es retiraria "i no s'ha fet abans per fer els passos ben fets i tenir-ho tot ben lligat abans de dir el pas següent". "Hi ha dues associacions a favor del manteniment del monument, que pensem que és una ofensa als demòcrates, però, a més, hi ha una llei de memòria històrica que s'està incomplint", afirma.Un cop retirat el monòlit, el Govern vol senyalitzar la zona com a espai de memòria, explicant la lluita d'associacions i ciutadania de Tortosa perquè "aquesta anomalia democràtica desaparegués" i "empenyent les administracions" a fer-ho possible. La Generalitat també està pensant en fer una exposició temporal itinerant per tot Catalunya per explicar com s'ha fet possible la retirada. Més endavant hi hauria un debat ciutadà per decidir "de quina manera es posa punt final a aquesta llarga història".

