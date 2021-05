Els set tipus de gos més llestos

La raça d'un gos determina en gran manera el seu nivell d'intel·ligència. Almenys així ho considerava Stanley Coren, un psicòleg que va elaborar un rànquing dels tipus de gos més intel·ligents, en funció de tres paràmetres. En primer lloc, l'habilitat de fer les tasques per a les quals se'l cria, com ara conduir un ramat o fer companyia. En segon lloc, la capacitat de resoldre problemes tot sol, i per últim, l'habilitat d'aprendre a seguir ordres dels humans. Aquests són els cans més llestos. (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','exco-sdk'));