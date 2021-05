Vídeo | Les llàgrimes de Luis Suárez després del seu «pitjor» any: «Em van menysprear»

Luis Suárez, futbolista de l'Atlètic de Madrid i fins la temporada passada del FC Barcelona, ha donat una lliçó d'esforç enguany en aconseguir gràcies en part als seus gols el títol de lliga. Ahir es disputava la darrera jornada de LaLiga i els blanc-i-vermells s'enfrontaven al Valladolid.Va ser al minut 18 quan els locals es van avançar en el marcador, però la segona part va ser absolutament per als madrilenys i precisament va apuntar-se el gol de la remuntada el mateix Suárez. Les imatges de les seves llàgrimes davant de la pantalla del telèfon han esdevingut virals especialment pel context: al setembre passat després d'un intent fallit de fitxatge per la Juventus, va deixar definitivament can Barça per militar a l'Atlètic de Madrid.En unes declaracions posteriors al partit i encara amb les llàgrimes als ulls, el davanter uruguaià va afirmar que aquest darrer any havia estat "el que més" ha "patit" i va agrair al club madrileny per "obrir-me les portes". "Em van menysprear", va asseverar en relació al FC Barcelona. L'esforç té recompensa i aquest cop el premi se'l queda Luis Suárez.

