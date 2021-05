Troben un cadàver a l'interior d'un dinosaure decoratiu

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

Els Mossos d'Esquadra estan investigant com ha acabat el cadàver d'un home a l'interior d'un dinossaure decoratiu a Santa Coloma de Gramenet. Un pare i el seu fill, que habituament juguen per la zona d'aquest antinc complex d'oci, van localitzar el cos a primera hora de la tarda d'aquest dissabte i van avisar la policia.L'extracció del cos ha anat a càrrec dels bombers, que han hagut de serrar l'animal decoratiu per poder extreure'n el cadàver. Així es pot veure en el vídeo que ha difós el mitjà local El Mirall.Segons les primeres conclusions de la investigació, el cos no presentava senyals de violència. Els Mossos estan a càrrec del cas i esperem els resultats de l'autòpsia per saber la causa de la mort. Un altre fet que, de moment, no se sap és com ha entrat l'home a l'interior del dinosaure.

