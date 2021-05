Manuel Valls fa les maletes cap a França: «La meva etapa de regidor ha acabat»

L'exprimer ministre francès i regidor a Barcelona Manuel Valls abandona l'Ajuntament. El polític revela aquest diumenge a El Mundo que farà pública la seva renúncia a l'acta de regidor "aviat". "La meva etapa de regidor ha acabat", proclama, i argumenta que ara se sent "francès" pel que fa als seus valors i a la seva forma de fer política.El dirigent francès nascut a Barcelona es va postular el 2019 a l'alcaldia de Barcelona amb la plataforma Barcelona pel Canvi, aliada amb Ciutadans. La formació va obtenir 6 regidors, lluny de les expectatives de Valls d'assolir l'alcaldia, i es va trencar passades les eleccions pel suport de l'exprimer ministre a Ada Colau per barrar el pas a la candidatura d'ERC, la força més votada.Després de donar suport a Colau, el dirigent i l'altra regidora del partit, Eva Parera -ara diputada del PP, van trencar amb la formació taronja, i va deixar el gruix de l'activitat municipal en mans de Parera. Durant el confinament va ser polèmica la seva decisió de passar-lo a Menorca En els darrers mesos l'activitat pública de Valls es va concentrar a França, entre rumors en augment pel seu retorn al país gal. Al març va publicar el llibre Pas une goutte de sang français (Ni una gota de sang francesa), que l'ha dut a emprendre una gira mediàtica a França.En l'entrevista d'aquest diumenge, Valls reconeix que va entrar en la política de Barcelona per "canviar de vida". "Quan començo a veure enquestes, entenc que la cosa està difícil, tot i que no impossible", explica. Però "l'única possibilitat de canviar de vida" que tenia, admet, era ser candidat. Pocs mesos després de les eleccions, Valls es casava amb l'empresària catalana Susana Gallardo, amb qui l'any passat va comprar un pis a París.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor