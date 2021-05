Roger Torrent serà el nou conseller d'Empresa i Treball

L'expresident del Parlament i actual diputat d'ERC, Roger Torrent, serà el pròxim conseller d'Empresa i Treball, segons ha avançat aquest dissabte El Periodico i ha confirmat l'ACN. La conselleria d'Empresa suma les competències de Treball, una fusió que el president electe de la Generalitat, Pere Aragonès, va apuntar que havia de servir per afrontar la reconstrucció econòmica i social com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia "pensant en els treballadors afectats". Torrent, que en la legislatura passada va ser el president del Parlament i ara era diputat ras d'ERC, assumirà les funcions que aglutinaven Ramon Tremosa i Chakir El Homrani.Alguns dels principals reptes que tindrà el nou conseller per davant són la recuperació dels sectors més perjudicats per la crisi econòmica causada per la pandèmia -com el comerç, el turisme o la restauració- o la recerca de noves empreses que puguin ocupar el buit de Nissan a la Zona Franca -com per exemple una planta de bateries. Actualment, hi ha en marxa una mesa de reindustrialització, en què la Generalitat també hi és present.Torrent substituirà Ramon Tremosa, que va ser nomenat l'estiu passat per l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, després que destituís la consellera Àngels Chacón. El nou Govern tindrà 14 departaments, i ERC i Junts pilotaran la meitat de les carteres cadascun.Juntament amb Torrent, també estan confirmats com a nous membres del Govern Aragonès Jaume Giró, que assumirà la conselleria d'Economia després de la renúncia d'Elsa Artadi , a qui totes les travesses situaven en aquest departament; i Joan Ignasi Elena, que es farà càrrec d'Interior a proposta d'ERC. L'elecció d'Elena l'ha avançada aquest dissabte NacióDigital

