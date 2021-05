Mor un jove de 14 anys en la celebració del títol de Lliga de l'Atlètic de Madrid

Trasbals en la celebració de l'Atlètic de Madrid pel títol de Lliga. Un menor de 14 anys ha mort en un accident aquesta nit a la capital espanyola. L'adolescent es trobava celebrant la victòria de l'equip matalasser a l'interior d'una furgoneta, quan en entrar el vehicle en un pàrquing del centre, ha tret mig cos per la finestreta i s'ha xocat contra l'edifici.

A causa de l'impacte,que li ha provocat una parada respiratòria. La Policia Municipal de Madrid està investigant les causes de l'accident en el lloc dels fets. Un equip de psicòlegs s'ha traslladat a la zona per atendre els pares de la víctima i a les persones que l'acompanyaven al vehicle.Segons ha informat l'agència EFE a través de testimonis que es trobaven al lloc dels fets, l'accident. Els dispositius d'emergències del Samur han intentat reanimar el jove però no li han pogut salvar la vida. El vehicle el conduïa uns amics dels pares de la víctima.