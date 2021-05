Montserrat prega per la fi de la pandèmia en una marató d'oracions per tot el món

Altres notícies que et poden interessar

El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha acollit aquest dissabte una pregària per demanar la fi de la pandèmia del coronavirus i dedicada especialment als voluntaris. L'oració s’emmarca en una iniciativa del papa Francesc que implica 30 santuaris d'arreu del món i que proposa una 'marató' d’oracions, una cada dia del mes de maig.250 persones han omplert la Basílica, l'aforament màxim permès per les normes de la Covid-19, i algunes desenes més han seguit l'oració des de l'exterior. Montserrat va ser escollit com un dels santuaris més emblemàtics i representatius del món pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que organitza aquestes oracions.El periple de pregàries arreu del món perquè acabi la pandèmia, amb inici i final al Vaticà, ha fet parada aquest dissabte al Santuari de Montserrat, l'únic de l'estat espanyol. Cada dia un santuari acull una pregària amb una intenció diferent i la de Montserrat ha estat els voluntaris. Els participants a l'oració han resat el rosari i l'escolania de Montserrat ha resat en cada misteri."La pregària no és només recitar, és dialogar amb l'esperit perquè ens ajudi a entendre com hem de viure aquest moment tan dur. Però també amb un punt molt bonic d'esperança. Per això m'ha agradat molt que ens toqués els voluntaris", assenyala el rector del santuari de Montserrat, el pare Joan Maria Mayo, en declaracions a l'ACN.

