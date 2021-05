Javier Pacheco, reelegit com a secretari general de CCOO a Catalunya

Javier Pacheco ha estat reelegit aquest dissabte com a secretari general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya amb un 94,6% dels vots. Els resultats s'han donat a conèixer aquest dissabte a l'auditori del Fòrum de Barcelona, on durant aquest cap de setmana s'està celebrant el 12è congrés del sindicat.D'aquesta manera, Pacheco seguirà al capdavant de l'organització a Catalunya durant els pròxims quatre anys. Segons les dades facilitades per CCOO, el líder sindical ha estat reelegit amb 542 vots a favor, 31 vots en blanc i cap vot en contra. En paral·lel, els delegats han aprovat amb 527 vots a favor (96,9% del total) l'informe general, que valora l'actuació del sindicat durant els últims quatre anys de mandat.La candidatura de Pacheco era l'única que s'havia presentat per ocupar la secretaria general, després de recollir 10.500 avals. Aquest serà el segon mandat de Pacheco al capdavant de CCOO a Catalunya, després que l'abril de 2017 fos escollit en substitució de Joan Carles Gallego.Per altra banda, aquest dissabte s'ha tancat el termini per presentar les propostes de resolució sobre les línies d'actuació del sindicat de cara als pròxims quatre anys. Aquestes propostes, que inclouen qüestions com el posicionament del sindicat en la situació política a Catalunya o la judicialització del conflicte entre el país i l'Estat, es votaran aquest diumenge.En el discurs que va pronunciar aquest divendres com a secretari general sortint, Pacheco va fer una crida al Govern perquè apliqués "polítiques de proximitat", subratllant que Catalunya "no es pot permetre perdre més autogovern". Encara en clau política, el líder sindical va retreure al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la seva absència al congrés. "Fins i tot l'Artur Mas va venir a donar la cara l'any de les retallades", va assenyalar.En matèria laboral, va exigir al govern espanyol la derogació "immediata" –i no al desembre- de la reforma laboral i va reivindicar el paper dels sindicats com a "escut social contra la xenofòbia i la ultradreta", recordant al mateix temps la "tasca ingent" que va fer l'organització durant la pandèmia.

