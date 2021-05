L'Atlètic guanya la Lliga en un final agònic

Desenllaç agònic de la Lliga.després de guanyar contra el Valladolid amb gols de Correa i Luis Suárez (1-2). El Reial Madrid ha posat contra les cordes als de Simeone després de remuntar el partit al Vila-real (2-1). En una jornada d'infart, on tots els principals enfrontaments es produïen de manera simultània, els matalassers han aixecat l'onzè títol de Lliga de la seva història.Els problemes per als de Simeone han començat a la mitja hora de joc. L, quan al minut 28 ha rebut el gol del Valladolid. L'alegria del Reial Madrid s'ha esfumat en seixanta segons, quan el Vila-real ha obert la llauna al minut 29. Tots dos equips han arribat perdent a la mitja part, però els de Simeone han reaccionat, gràcies a un gol de Correa al minut 57 i el de Luis Suárez, al minut 67, que certificava la victòria. El Valladolid, però, ha posat contra les cordes els matalassers fins a l'últim minut quan, a Valdebebas, el Madrid ja havia capgirat el marcador.El Madrid, tot i signar un partit de molt baixa qualitat, ha acabat remuntant el partit en els últims deu minuts, gràcies a Benzema. Ha estat insuficient.. L'última la van aconseguir contra el Barça, la temporada 2013-2014. Per contra, els culers, que es va despenjar de la lluita per la Lliga la setmana passada amb la derrota contra el Celta, han guanyat l'Eibar en un partit intranscendent. Ha marcat Griezmann.Després de conquerir el títol de Lliga -en el qual ha estat decisiu-, Luis Suárez ha deixat un missatge destinat a Josep Maria Bartomeu. L'uruguaià ha recordat que l'expresident del Barça el va "menysprear" per com el va fer sortir del club.

