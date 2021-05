Mor el ceramista Jordi Aguadé, fundador del grup La Cantonada

El ceramista Jordi Aguadé Clos, fundador del grup multidisciplinari La Cantonada, ha mort aquest dissabte, segons ha confirmat en una piulada l'Institut Ramon Llull. Nascut el 1925, Aguadé va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi pel prestigi assolit en la seva disciplina i en el disseny i per la seva dedicació a la cultura.El ceramista havia col·laborat amb Joan Miró i Joan Vila Grau i l'any 1960 va contribuir a fundar el grup La Cantonada juntament amb l'arquitecte Jordi Bonet, entre d'altres. Arran dels seus treballs, Aguadé va rebre altres distincions, entre les quals la Medalla l'Or de l'Estat de Baviera el 1980. A banda, també havia treballat com a il·lustrador de llibres.El conegut ceramista havia estat deixeble de l'Institut Escola de la Generalitat i de l'Escola Industrial Ceràmica i va col·laborar amb Josep Llorens, professor seu, i amb qui va fer una primera exposició a les Galeries Laietanes de Barcelona. A més, també va col·laborar amb Joan Miró i va treballar a París i Suècia amb Tyra Lundgrens.L'obra d'Aguadé es va exposar en diferents punts de Catalunya i l'Estat, com Barcelona, Girona Tortosa i Saragossa, i de l'estranger com Munic i Nova York.

