Coronavirus, il·lusió i dedicatòries: així es presenta la final d'Eurovisió 2021

Ya es sábado 22 de mayo de 2021. El día que cumplí el sueño de mi vida. Va por ti ✨ — Blas Cantó (@BlasCanto) May 21, 2021

Europa es vesteix de gala aquest dissabte. Després de la pausa del 2020 per la pandèmia del coronavirus, torna el festival d’Eurovisió. Enguany se celebra la 65a edició a l’Ahoy de Rotterdam, Països Baixos, sota el lema Open Up (“Obre’t”), el mateix que s’havia programat per al 2020, i que reflecteix “l’esperit dels nostres temps”.La presentació anirà a càrrec dels tres cantants i presentadors Edsilia Rombley, Chantal Janzen i Jan Smit, acompanyats de la blogger Nikkie de Jager. Es podrá veure per TVE o en streaming a partir de les nou del vespre, però a les 20 hores ja començarà la programació especial.Al certamen hi ha participat un total de 39 països, tots europeus menys Austràlia. Durant aquesta setmana s’han disputat les dues semifinals i aquest dissabte actuaran 26 països que lluitaran per alçar el micròfon de vidre. Espanya està representada per Blas Cantó amb Voy a Quedarme i actuarà en la posició 13. Una gala que començarà amb l’actuació de Xipre i la tancarà San Marino, que actuarà al certamen per tercer cop des del seu debut el 2008.És una final que, no cal dir-ho, està marcada pel coronavirus. Serà una gala atípica i s’hi viurà una situació mai vista abans: una de les actuacions será en diferit. El grup Dadi & Gagnamagnið, que representa Islàndia, està confinat per un positiu de coronavirus i, per tant, no podrà actuar sobre l’escenari. Els teleespectadors veuran l’actuació gràcies a un vídeo enregistrat durant els primers assajos a Rotterdam a principis de setmana.Però això no és tot. El guanyador del 2019 i amfitrió de la nit, Duncan Laurence, tampoc podrà actuar a la final, ja que també és positiu en coronavirus des d’aquest dijous. Un fet que repercutirà, doncs, a l’hora d’entregar el premi: no es podrà veure l’habitual escena en què l’anterior guanyador lliura el guardó al nou vencedor.Així doncs, en el cas que Islàndia es proclamés guanyadora de la final es podria viure una situació molt particular: ni els escollits podran recollir el premi en persona ni l’actual guanyador, Laurence, podrà lliurar-lo. Això no obstant, sembla que les apostes eurovisives marquen Itàlia com la gran preferida de la nit.Com ja ve sent un habitual, les travesses envien Espanya a l’última posició de la taula classificatòria. Blas Cantó, el representant espanyol d’enguany, ha explicat que dedica la seva actuació al seu pare, mort per coronavirus durant el darrer any. Així ho ha fet notar també a través del seu compte de Twitter aquest dissabte:

