El futur de Javier Cárdenas, a la corda fluixa

podria tenir els dies comptats a, l'emisora musical d'Atresmedia. Segons ha explicat El Español, el presentador de Barcelona no seguiria al capdavant del programa matinal la pròxima temporada i abandonaria la cadena després de més d'una dècada. El mateix Cárdenas ho hauria comunicat al seu grup més íntim, segons ha pogut confirmar el diari digital espanyol.Els motius perquè deixi de presentarsón diversos. Les audiències sota mínims històrics són un dels principals causants de la seva marxa: de passar del més d'1 milió diari a caure per sota dels 470mil. La segona ha estat un detonant constant a les oficines de la cúpula d'Atresmedia: les polèmiques que Cárdenas ha protagonitzat davant dels micròfons d'EuropaFM.En quatre anys ha perdut més de la meitat de la seva audiència. A més, el presentador va fer el saltque tampoc va tenir un recorregut exitós. Les polèmiques de Cárdenas han estat un punt determinant en la seva carrera, que l'han anat deteriorant amb el pas dels anys -sumat a la seva defensa a ultrança dels seus posicionaments-.Des de defensar pseudociències que, a encarar-se amb polítics com Gabriel Rufián en directe, moments masclistes, entrevistes fora de lloc o que "Hitler no va ser un dictador perquè el va escollir el poble". El seu sou desorbitat també ha estat un motiu perquè, segons afirmen des del digital espanyol, Cárdenas abandoni el vaixell d'EuropaFM.

