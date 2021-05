L'ANC pressiona el Govern per fer la independència i Òmnium crida a la mobilització ciutadana

L'ANC pressiona l'endemà de la investidura al nou Govern que surti d'Esquerra i Junts perquè faci efectiva la independència. La seva presidenta, Elisenda Paluzié, s'ha felicitat de l'acord dels dos partits, però demana que el nou executiu "estigui disposat a fer la independència" i ha assegurat que seran allà per "pressionar" perquè així sigui.Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha advertit que tornaran a "omplir les places, fins que aquest país sigui lliure". Tot plegat en un acte en suport a les persones encausades pels talls a l'autopista AP-7 durant les diverses protestes que hi ha hagut per la "repressió" de l'Estat. Al final ha estat el torn dels advocats i dues encausades han traslladat el seu testimoni.Primer acte unitari de les entitats independentistes després de l'elecció com a president de la Generalitat de Pere Aragonès. Aquest dissabte la Rambla de Figueres s'ha omplert d'estelades i gent favorable a la independència per reclamar que el Govern la "faci efectiva". Per això, i davant dels aplaudiments dels milers d'assistents, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié, ha assegurat que "cal fer pressió, pressió i més pressió". Paluzié també ha cridat a la incrementar la mobilització ciutadana i "ser allà on calgui".En el mateix sentit s'ha expressat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha recordat les paraules que Jordi Cuixart li va deixar anar al jutge Marchena. "Avui es nota el caliu d'aquell moment en què li va dir a la cara que ho tornarem a fer", ha etzibat Mauri, que reconeix que "és imprescindible que hi hagi Govern, però sobretot és més imprescindible que hi hagi la gent".Tot plegat en un acte en suport als encausats pels diferents talls a l'autopista AP-7 en les protestes en contra de la sentència i de la "repressió de l'estat espanyol". Durant l'acte, molts crits en contra de les forces de seguretat, en especial els Mossos d'Esquadra. El portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha carregat contra la policia catalana per l'actitud que tenen en algunes de les protestes independentistes.Majoral també ha assenyalat el jutge instructor de la causa que agrupa 197 investigats pel tall al Pertús. El portaveu d'Alerta Solidària denuncia que impedeix que les compareixences siguin telemàtiques i obliga els investigats a anar a declarar a Figueres, malgrat que en molts casos son persones de les Terres de l'Ebre o Ponent. "Això és una forma de càstig. No té cap altre sentit, perquè sap que haurà d'arxivar la causa", exclama.Amb Maoral ha parlat també l'advocat de la Catalunya del Nord Mateu Pons, que va assistir alguns dels detinguts per la Gendarmeria en el tall del Pertús. Pons ha explicat que la fiscalia francesa va arxivar de seguida la causa perquè "si vols protestar és normal que facis un cert enrenou". "Hem de preguntar a les institucions europees per què els mateixos fets es jutgen de manera tant diferent en un costat o altre de la frontera", ha assenyalat entre aplaudiments.L'acte ha conclòs amb el testimoni de dues de les encausades, la Pepa Plana i l'Alícia Monterroso de Lleida. Totes dues han carregat contra l'estat espanyol i han recordat que "molts dels qui pateixen la repressió son anònims". L'himne dels Segadors i l'Estaca de Lluís Llach han clos l'acte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor