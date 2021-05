Els sindicats convoquen aturades a Renfe el 25 de maig

Els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han convocat aturades a Renfe pel dimarts 25 de maig davant la "necessitat desesperada" de personal i la "passivitat i deixadesa" del gestor ferroviari. En un comunicat, els sindicats han informat que faran aturades parcials de 7.00 h a 10.00 h i de 16.00 h a 19.00 h, on es prestaran serveis mínims del 75%.Des de la UGT apunten que, durant els últims mesos, el Govern ha pres "decisions desafortunades" en matèria ferroviària, i lamenten que el servei que ofereix Renfe sigui "més car i pitjor" respecte al que s'està donant a Rodalies, el Metro de Barcelona i a la xarxa d'autobusos. "Això descapitalitza de personal el servei comercial a Catalunya", subratlla.En el mateix escrit, el sindicat lamenta la manca d'interventors als trens, així com de Mossos i Policia Local. "Aquest fet provoca que un nombre important de viatgers no pagui bitllet, amb la important manca d'ingressos que això comporta, i l'increment de diners públics que es necessita per cobrir despeses", assenyala. "En aquest moment de greu crisi, aquests diners podrien ser utilitzats per a millorar la sanitat i no haver d'invertir-se en la neteja de grafitis", conclou el sindical.

