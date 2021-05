Gel en lesions musculars? Potser no és tan bona idea

Els esportistes professionals tenen al seu abast els millors experts per tractar les seves lesions, però com s'ha d'actuar davant d'una lesió muscular? Un estudi realitzat per investigadors japonesos ha revelat que l'aplicació de gel als músculs lesionats retarda la regeneració muscular, segons publiquen a Journal of Applied Physiology.Els investigadors han descobert que aquest fet pot estar relacionat amb la capacitat dels macròfags proinflamatoris per infiltrar-se en les cèl·lules afectades. Aquesta investigació planteja la qüestió de si les lesions musculars greus (com els esquinçaments musculars) han de ser tractades amb gel.El descobriment va ser realitzat per un grup d'investigació integrat pel professor associat Arakawa Takamitsu, per Kawashima Masato, de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Kobe, i el professor associat Kawanishi Noriaki, de l'Institut Tecnològic de Chiba, entre d'altres.Els resultats de la investigació, feta en un model de ratolí, van revelar que l'aplicació de gel a una lesió muscular greu provocada per una contracció excèntrica, pot prolongar el temps de curació. La causa és que l'aplicació de gel retarda l'arribada dels macròfags proinflamatoris, responsables de la fagocitosi, o eliminació, del teixit danyat. A més, això dificulta que els macròfags s'infiltrin com caldria en les cèl·lules musculars afectades.El "tractament RICE", molt famós en el món esportiu respon a les sigles en anglès, Repòs, Gel, Compressió i Elevació i s'utilitza sovint en educació física, esports i fins i tot en medicina. El gel s'aplica habitualment, sense importar el tipus de lesió muscular, però se'n sap poc sobre els efectes a llarg termini.Segons explica el professor Arakawa, "en l'esport, el mantra d'aplicar immediatament gel a una lesió és habitual, independentment de la gravetat d'aquesta. No obstant això, el mecanisme que hem posat de manifest en aquesta investigació suggereix que no aplicar gel a una lesió muscular greu pot conduir a una recuperació més ràpida", afirma.En aquest sentit, explica que "la idea de refredar immediatament qualsevol mena de lesió també està arrelada en les classes d'educació física de les escoles. Espero que en el futur es conegui l'opció alternativa d'accelerar la recuperació no refredant les lesions musculars greus", confessa."No obstant això, encara que l'aplicació de gel pot alterar el procés de recuperació de les lesions musculars greus, no es pot negar la possibilitat que hi hagi graus de lesions musculars lleus que es puguin refredar. La següent qüestió és esbrinar on traçar el límit. Ara estem investigant quin efecte té l'aplicació de gel a les lesions musculars lleus", conclou Arakawa.

