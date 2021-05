Investiguen un home de Barcelona per enaltir a la xarxa atacs terroristes de supremacistes blancs

Els Mossos d'Esquadra han investigat un home de 36 anys i veí de Barcelona per enaltir a les xarxes socials els atacs terroristes d'Anders Behring Breivik a l'illot d'Utoya (el 2011 a Oslo) i de Brenton Harrison Tarrant a la població de Christchurch (el 2019 a Nova Zelanda).A través d'un perfil de Twitter, l'individu defensava el supremacisme blanc, difonia imatges de les accions terroristes, així com del llibret doctrinal El gran intercanvi, i va arribar a dir: "Necessitem més herois a Europa com aquests". L'home també publicava iconografia nacionalsocialista i missatges xenòfobs i ofensius contra la comunitat musulmana, exhibint per exemple un exemplar de l'Alcorà dins de la boca d'un porc senglar decapitat.A partir d'aquestes publicacions, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que ha permès identificar i localitzar el presumpte autor dels fets. Un cop agafada declaració a la persona investigada, els fets es van posar en coneixement de l'Audiència Nacional el dimecres 19 de maig passat per un presumpte delicte d'enaltiment del terrorisme. La investigació segueix oberta.Segons la policia catalana, Breivik i Tarrant s'han convertit en referents d'un corrent ideològic ultradretà anomenat Nacionalisme Blanc, un moviment ideològicament heterogeni que s'emmarca dins el supremacisme blanc, però que es distingeix per la seva naturalesa violenta i per la seva voluntat de canvi revolucionari del sistema actual.

