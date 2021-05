Cinc consells per no haver-se d'aixecar a mitjanit per anar al lavabo

Et despertes durant la nit per anar al lavabo? Aquests consells potser t'interessen, sobretot si tens menys de 50 anys i hi vas més d'un cop. Pot ser que pateixis. Segons ha explicat l'uròleg de l'Hospital de Bellvitge Narcís Camps a Rac1 , "la nictúria és l'augment de la freqüència miccional nocturna".La necessitat d'anar al lavabo durant la nit pot ser causada per raons diverses i, depenent de quin sigui el factor, la nictúria es pot combatre, també, de diferents maneres. En aquests casos és recomanable consultar-ho amb el metge, però nosaltres donem uns consells genèrics que poden ajudar-te.Pot ser molt obvi, però també és molt important. Si evacues líquid abans d'anar-te'n al llit, el cos trigarà més a necessitar anar al lavabo. Així doncs, és important fer el sacrifici d'apropar-s'hi abans d'agafar una bona postura sota els llençols per evitar la lluita entre la mandra i les ganes d'anar al lavabo durant la nit. Aquesta lluita, sinó, afecta la qualitat del son.Les sopes o brous són ideals per sopar, però si pateixes nictúria és millor que no en mengis. Són plats que omplen l'estómac d'un gran volum de líquid que s'haurà d'evacuar en les hores següents. Passa el mateix amb les fruites i verdures, ja que estan fetes gairebé al 100 per cent d'aigua.Si tens un son massa lleuger o has ingerit qualsevol cosa que pugui fer que et despertis durant la nit, el cos activarà la sensació de bufeta plena i t'hauràs d'aixecar. Per tant, és millor evitar l'alcohol, la cafeïna i els menjars pesats que puguin provocar digestions llargues. El doctor Camps explica aquesta sensació: "Durant les hores del son [la bufeta] està inhibida, però quan et despertes, apareix. I encara que no ho estigui gaire, quan ja tens aquesta sensació, ja és difícil tornar a agafar el son".Si ets una persona que ronca, o tens apnees, la qualitat del teu son està molt afectada. I, com dèiem, un son més lleuger també comporta tenir més fàcilment la sensació de bufeta plena. "A aquests pacients, quan els tractes l'apnea del son, de vegades deixen d'aixecar-e a la nit a orinar", aclareix l'uròleg.La redistribució de líquids durant la nit pot causar també nictúria. Si el teu cos habitualment reté líquids, és possible que l'estabilitat i la posició horitzontal mentre dorms comporti ganes d'expulsar orina. Si la causa és la insuficiència cardíaca, són necessaris els medicaments diürètics que ajuden a expulsar l'excés de líquid durant el dia.

