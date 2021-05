La CUP es mostra «preocupada» per l'arribada de Giró al Govern

La CUP no veu amb bons ulls l'elecció de l'exdirectiu de Caixabank i la Fundació La Caixa, Jaume Giró, per a que ocupi la cadira del conseller d'Economia al nou Govern de Pere Aragonès . Els anticapitalistes, socis preferents de l'executiu i un dels partits que han fet possible la investidura del president de la Generalitat, ha qüestionat el nom triat per Junts per a un dels departaments clau.En declaracions a TV3, el diputat de la CUP Pau Juvillà, ha considerat que algú com Giró, "que ve d'on ve i té la trajectòria que té, inquieta". "Un conseller amb aquesta trajectòria, ens preocupa", ha dit, tot afegint que la CUP se centra més en les polítiques que en els noms però admetent que Giró té un perfil que els crea neguit.Exalt directiu de La Caixa i home fort de la candidatura de Joan Laporta a les eleccions al Barça -tot i que no es va integrar a la junta quan ja havien passat els comicis-, Giró es convertirà en el nou conseller d'Economia. El departament, això sí, no anirà vinculat a la vicepresidència, a diferència de les últimes dues legislatures. La conselleria d'Economia és una de les més importants del Govern en la mesura que controla el pressupost, liderarà el diàleg amb Madrid pels recursos del finançament i serà coresponsable de la gestió dels fons europeus.En aquest cas, a banda, Giró -així ho remarquen les fonts consultades- té l'encàrrec de crear una banca pública catalana, inclosa dins l'acord signat entre ERC i Junts. Qui li ha ofert la possibilitat d'entrar com a conseller és Jordi Sànchez, secretari general de la formació que lidera Carles Puigdemont, que és qui està coordinant el càsting dels consellers i conselleres que formaran part del nou executiu. La comunicació entre Sànchez i l'exdirectiu de La Caixa va arrencar dilluns i, en un primer moment, també se li va oferir la vicepresidència, una cartera que finalment no ha estat acceptada.

