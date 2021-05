Nit de botellots a Barcelona: quasi 4.000 persones desallotjades

Un total de 3.959 persones han estat desallotjades de diferents carrers, places i platges de la ciutat de Barcelona durant la nit d'aquest divendres a dissabte, segons les dades de l'Ajuntament.Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han actuat a 38 espais diferents on, passada la mitja nit, es concentraven nombrosos grups de gent bevent a l'aire lliure, de festa, sovint sense mascareta i sense mantenir distàncies de seguretat per les mesures anti-covid.Del total de desallotjats, el gruix més gran s'ha concentrat a les platges, on els agents de les policies han arribat a fer fora unes 1.200 persones que es concentraven a la sorra i les zones properes.Aquesta nit de divendres era la del segon inici de cap de setmana sense toc de queda i la del primer amb l'horari dels bars i restaurants ampliat fins a les 12 de la nit. És per això que un dispositiu de Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra va haver de desplegar-se durant la matinada per actuar contra els botellots, sobretot, del passeig del Born i de la Barceloneta.Aquesta setmana, però, el dispositiu ha estat reforçat per antiavalots, que han actuat de forma dissuasiva.

