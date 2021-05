Les millors accions de Francesc Arnau amb la samarreta del Barça

Francesc Arnau va debutar amb el Futbol Club Barcelona amb 21 anys i va estar al primer equip blaugrana durant tres temporades. Des de l'any 1998 fins al 2001. El porter, de Planes d'Hostoles, a la Garrotxa també va jugar al Màlaga i, actualment, exercia com a director esportiu de l'Oviedo. Amb només 46 anys, ha mort aquesta matinada.Aquestes són algunes de les seves actuacions més destacades.Arnau explicava així el seu debut amb el Barça, els nervis i les sensacions prèvies a debutar amb l'equip on s'havia format com a jugador. El porter té al seu palmarès la lliga aconseguida l'any 1999 amb el conjunt blaugrana i un europeu sub-21.Mitjans asturians han explicat que Arnau estava centrat en la planificació esportiva de la propera temporada amb l'Oviedo. Divendres se'l va veure treballant amb normalitat a les instal·lacions del club amb la resta de la directiva. Feia un any i mig que havia arribat a l'Oviedo i tenia l'objectiu de dibuixar un nou projecte després de dues temporades lluitant per garantir la permanència.Nascut l'any 1975, va entrar a la Masia i va passar pels equips inferiors del Barça. Va ser porter del primer equip entre els els anys 1998 i 2001. Va compartir vestuari amb llegendes del club com Pep Guardiola, Luis Enrique o Rivaldo, i també va coincidir amb Carles Puyol i Xavi Hernàndez, que acabarien fent història amb la samarreta blaugrana. Arnau va jugar deu any al Màlaga i es va convertir en el futbolista amb més temps al club. Després va convertir-se en director esportiu.

