El truc infal·lible per conservar les maduixes més temps

Les maduixes són una de les fruites més consumides durant la primavera, una fruita que es pot consumir com a postres o, fins i tot, com a complement en amanides. A més, són una important font de vitamines i nutrients. Però, presenten un inconvenient, i és que sovint n'hem de llençar a la brossa perquè es fan malbé molt ràpid.Si no vols haver de llençar la compra de maduixes, has de seguir 5 trucs per conservar-les més dies que explica Sandra Galvé al seu compte d'Instagram:A més, cal tenir en compte certs aspectes per escollir les millors maduixes que entraran als domicilis catalans. Aquí trobareu 10 consells què has de saber abans de comprar maduixes:Cal evitar els envasos de plàstics que acompanyen a les maduixes, Una opció podria ser la compra a granel, sinó, les podem trobar en capses fusta.Com en el menjar en general, el menjar de quilòmetre 0 és la millor opció del supermercat o de les petites botigues de confiança. Les maduixes del Maresme troben la plenitud durant els mesos d'abril i maig.El més important de la maduixa és el moment de maduració, pot ser una maduixa més petita o més gran, però cal que facin bona olor i tinguin un color viu i intens.S'han de consumir aviat perquè és una fruita delicada i que envelleix molt ràpid. En cas de no menjar-les quan toca, us hem deixat 5 passos per a que no es facin malbé.Si hi ha alguna maduixa florida cal apartar-la del grup, perquè no pugui fer malbé les del costat.Aquest truc es fa perquè si es renten just quan les has comprat les maduixes agafen humitat i no afavoreix a la seva conservació. Les maduixes les hem de rentar just abans del consum.No s'ha de treure el peduncle de la maduixa, ens ajuda a conservar el fruit. L'hem de retirar just en el moment de consumir-les.Cal treure les maduixes de la nevera una estona abans de consumir-les, per garantir-ne els sabors i aromes. La fruita que no és d'estiu guanya punts en temperatura ambient.Les maduixes es poden congelar, tot i que perden la textura i aspecte originals. Tot i això, seguiran sent protagonistes de gelats, salses, purés, amaniments o plats cuinats.Si no has pogut seguir els trucs anteriors i les maduixes s'han pansit, no les llencis. Et donem dues solucions: en pots fer melmelada o fer-ne compotes per guardar en pots petits i congelar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor