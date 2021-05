Per què en alguns municipis de Catalunya és festiu aquest dilluns?

El pròxim dilluns 24 de maig és festiu a molts municipis de Catalunya perquè se celebra la Segona Pasqua. Una festa que també es coneix com a Pasqua Granada i que està declarada als calendaris laborals de diversos municipis catalans, Barcelona al capdavant.Però, què se celebra realment? Tot i que té un rerefons religiós, perquè sempre és el cinquantè dia després del Diumenge de Resurrecció, es considera que l'origen de la celebració pot ser més antic i estar vinculat al món agrari, com a agraïment per la collita obtinguda durant la temporada.La Segona Pasqua és una festa d'elecció municipal i hi ha localitats catalanes que la celebren cada any. És el cas del Barcelonès, on tots cinc municipis -Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet- gaudiran d'un cap de setmana llarg.Molts municipis del Baix Llobregat, del Vallès Oriental, del Vallès Occidental i del Maresme també se sumen a la celebració. Fora de l'àrea metropolitana hi ha comarques com el Baix Ebre, el Baix i l'Alt Empordà i Osona en què alguns dels municipis tenen marcat aquest 24 de maig com a festiu.

