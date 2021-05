Teniu un cap de setmana llarg i voleu fer plans? Consulteu aquí el temps que farà

En alguns punts de Catalunya -Barcelona, la primera corona metropolitana i pràcticament total a segona, i alguns altres municipis del país- aquest dilluns és festa. Moltes persones tindran la sort de fer un cap de setmana llarg i això, combinat amb la relaxació de les restriccions sanitàries per la bona evolució de la pandèmia, farà que molta gent vulgui fer plans aquests dies. El temps, però, no acompanyarà del tot i els núvols seran protagonistes.De fet, ja ho comencem a veure aquest dissabte. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, a l'interior del quadrant nord-est i al massís del Port. Per altra banda, hi haurà intervals de núvols baixos fins a mig matí a la Catalunya Central, al nord-est, al litoral i prelitoral central i sud i del Pirineu i Prepirineu, mentre que durant la tarda persistiran a l'interior del nord-est i a punts del prelitoral. La temperatura anirà a la baixa i no es descarta algun ruixat a l'extrem nord del Pirineu i al massís dels Ports. La temperatura baixarà més al Pirineu, Prepirineu i Ponent.Diumenge molt similar. El Meteocat apunta que el cel estarà ennuvolat, especialment en punt de la meitat sud del litoral i prelitoral. Al migdia aquests núvols es trencaran. S'esperen pluges poc intenses al Pirineu i al Prepirineu occidental al matí, i també al nord de Ponent. A partir del migdia aquestes pluges s'estendran a d'altres punts del país, com ara al terç sud i en punts del litoral i el prelitoral. La temperatura es mantindrà estable i podria baixar una mica.De cara a dilluns, dia de festa en alguns punts del país, continuaran els núvols i es preveuen ruixats al litoral. Les precipitacions seran d'intensitat feble i moderada, extensa de matinada i localment acompanyada de tempesta i calamarsa. La temperatura pujarà una mica.

