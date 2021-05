Una artista catalana pinta un mural de la nova seu de Facebook a Califòrnia

Connected. Així és com s'anomena l'obra que la muralista de Cardedeu Cinta Vidal ha pintat a les noves instal·lacions que Facebook està enllestint a la zona de la Badia de San Francisco. "Vaig proposar un joc d'arquitectura on diverses cultures estiguessin connectades amb passarel·les o carreteres com a referència al paper que les xarxes socials juguen per combatre la soledat i unir gent de qualsevol part del món", explica ades d'Atlanta. Connected té l'estil tan característic de Vidal, on les formes impossibles i la gravetat tenen un paper protagonista.Vidal recorda que va acabar en aquest projecte després que li fessin una entrevista per una revista d'art. Tot plegat es va iniciar abans de la pandèmia, i després de diverses dificultats s'ha pogut concretar: "Va haver-hi moments d'incertesa, però finalment es van donar les condicions per venir", explica".Vidal ha dut a terme el projecte amb la col·laboració de la professional de l'escenografia i professora d'art a l'ESCAC Helena Salvador: "És la meva mà dreta quan vaig a pintar murals. Hem reballat 12 dies al lobby, a la que serà la zona de relax de l'edifici", precisa la cardedeuenca."Ha estat farragós, perquè hem hagut de treballar tota l'estona amb mascareta, casc, ulleres i armilla i no hi estàvem habituades".Tot i haver enviat la proposta abans de la pandèmia, el coronavirus no ha afectat el contingut de la seva obra: "Em van donar total llibertat i van acceptar els esbossos. De fet, els ponts que he pintat han agafat més sentit que mai pel paper que han tingut les xarxes durant el confinament", destaca.L'obra de Vidal s'emmarca en l'anomenat Facebook Open Arts , un projecte amb què el gegant de la comunicació busca artistes internacionals per la decoració de la nova seu.

