La mesa del Congrés retalla una moció de la CUP per tramitar la llei d'amnistia

Un La Mesa del Congrés ha vetat una part d'una moció de la CUP sobre l'admissió a tràmit de la llei d'amnistia. L'òrgan ha decidit no incloure en l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària a la cambra baixa el primer punt de la moció, que insta el Congrés a pronunciar-se a favor de l'admissió a tràmit de la llei d'amnistia.L'acord de la Mesa afirma que "les mocions no són un instrument idoni per pronunciar-se en relació amb qüestions que són pròpies de la competència de la Mesa". En un comunicat, la CUP denuncia que la "decisió d'impedir el debat parlamentari suposa una vulneració del dret a la llibertat d'expressió i una discriminació ideològica".En declaracions difoses pel partit aquest divendres, la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, afirma que la decisió de la Mesa, presidida per la socialista Meritxell Batet, mostra que la voluntat de diàleg del PSOE és "zero".El segon punt de la moció sí que s'ha admès a tràmit i insta el govern espanyol a què presenti a la taula de diàleg amb la Generalitat una proposta de referèndum, aprofitant el calendari i treballs que ha iniciat l'executiu escocès. La moció és fruit de la interpel·lació al ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, que va realitzar Vehí aquesta setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor