Antiavalots desallotgen els botellots del Born i de la Barceloneta

Un dispositiu de Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra ha desallotjat aquest dissabte a la matinada els botellots del passeig del Born i de la Barceloneta. Ha estat la segona nit de divendres sense toc de queda i la primera en què els restaurants i bars han pogut obrir fins a mitjanit, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acceptés la mesures demanades pel Gremi d'Hostaleria. Passades les 12, centenars de persones han continuat bevent al passeig del Born, sense mantenir les distàncies, fins que desenes d'agents han avançat per desallotjar-les.El mateix ha passat cap a la 1 de la matinada a la platja de Sant Miquel. El dispositiu ha estat reforçat per antiavalots, que han actuat de forma dissuasiva.El dispositiu per evitar les aglomeracions al carrer reforçat amb agents antidisturbis ha fet acte de presència en espais com el Passeig Lluís Companys, on aquesta matinada s'han desallotjat menys persones que en els dies precedents.El botellot al Passeig del Born ha començat abans que tanquessin els restaurants a mitjanit. A quarts d'una de la matinada desenes d'agents seguits per diversos vehicles policials han desplaçat les persones que estaven bevent al carrer, sense distància de seguretat i majoritàriament sense mascareta.Una estona després, a la una de la matinada, un dispositiu similar s'ha dut a terme a la platja de la Barceloneta, on centenars de joves també estaven fent el 'botellón'. Els agents els han dispersat.

