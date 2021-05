Un submarí construït a Sant Cugat bat el rècord nacional de profunditat

El pilot gallec Héctor Salvador i el copilot australià Tim Macdonald Foto: Cedida / Ian Strachan Photography

Nou rècord amb segell santcugatenc. Un submarí construït a l'antiga fàbrica de Delphi per Gutmar, filial de l'empresa Triton Submarine, ha registrat el rècord nacional de profunditat al descendir 10.706 metres a l'abisme de la Sirena; el segon punt més profund de la fossa de les Mariannes i el tercer del món.Una marca històrica que va tenir lloc el passat 18 d'abril de la mà del pilot gallec Héctor Salvador i del copilot australià Tim Macdonald, segons ha informat en un comunicat la companyia Triton amb seu a Barcelona. "Tot un assoliment per una nació que ha produït molts dels millors exploradors del món", apunten.La immersió, de més de 12 hores, es va fer a l'interior del submergible DSV Limiting Factor, una nau capaç de treballar en condicions extremes de la zona hadal -per sota de la zona abissal-, visitant el punt més profund dels cinc oceans del planeta. Aquest aparell va establir l'any 2019 el rècord mundial de profunditat amb un vehicle tripulat.El principal objectiu de la immersió era localitzar i recuperar un mòdul científic que havia quedat atrapat en la vegetació marina el dia anterior. Una vegada recuperat, Salvador i Macdonald van agafar una mostra dels sediments de la fossa que a hores d'ara està sent analitzada pel personal de l'expedició."Quatre hores i mitja caient entre columnes d'aigua et fa entendre la monumental profunditat de la fossa de les Mariannes. El dramàtic paisatge de vegetació marina és un testimoni silenciós de les immenses forces que estan moldejant el planeta. Em vaig sentir honrat d'haver pogut presenciar un dels punts més sagrats dels nostres oceans amb els meus propis ulls", va afimar Salvador.Gutmar és una companyia especialitzada en la mecànica de precisió i en el muntatge de subconjunts d'alt nivell tecnològic, destinats principalment als sectors aeronàutic, espacial, robòtica i biomedicina. Les seves instal·lacions s'ubiquen a l'antiga fàbrica de Delphi al polígon de Can Magí de Sant Cugat.Actualment, l'equip català està construint un submergible tripulat amb casc acrílic per portar passatgers fins al punt més profund mai arribat, sota 2.300 metres al fons del mar.

