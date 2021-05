Mientras el líder de VOX en Cataluña @Igarrigavaz interviene en el pleno de investidura, los servicios informativos de TV3 rebaten su intervención a través de los rótulos. He pedido al CAC que lo analice. pic.twitter.com/84qRLHmCY4 — Daniel Sirera (@danielsirera) May 21, 2021

Tres frases de @alejandroTGN que no ha rebatido TV3:

1. “Necesitan pasar unos días juntos porque no se soportan”.

2. “No hay amnistía para un delito tan grave como la malversación”.

“Su acuerdo es humillante para los Mossos d’Esquadra”. pic.twitter.com/HWCY1zQd7S — Daniel Sirera (@danielsirera) May 21, 2021

L'exlíder del PP, exdiputat del Parlament de Catalunya i exsenador,, ha criticat la cobertura dels informatius de TV3 sobre el discurs d'en el ple per a la investidura de Pere Aragonès. Sirera, actual membre i secretari del, ha criticat el departament de notícies de la cadena pública per rebatre els arguments de Vox a través de cairons informatius.Sirera ha assegurat que "ha demanat al CAC que ho analitzi", organisme del qual ell forma part de la cúpula amb quatre persones més. L'exlíder del PP a Catalunya ha analitzat també com els informatius de, líder actual dels populars catalans al Parlament.

