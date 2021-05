Puigdemont trenca el silenci: «El millor era que no formés part de la negociació amb ERC»

Poques hores després de la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat , Carles Puigdemont ha enviat una carta a la militància de Junts en la qual ha explicat per què no ha participat en les negociacions i ha mantingut silenci sobre el contingut de l'acord que el seu partit va segellar dilluns amb ERC. Per què no ha format part de les converses? "El millor per poder establir un marc de relacions amb ERC que afavorís acords era que jo no formés part de cap procés negociador", ha ressaltat Puigdemont en la carta, de tres pàgines, en la qual insisteix que si hagués estat inclòs en les negociacions s'hauria instal·lat una narrativa "falsa" però "efectiva" segons la qual se'l situaria amb voluntat de tutelar la presidència d'Aragonès.La carta és crítica amb les interpretacions que s'han fet del seu silenci i amb el paper dels mitjans en aquesta presumpta narrativa "falsa" sobre la tutela al nou president. "Ho heu llegit en pràcticament totes les anàlisis i comentaris, amb molt poques excepcions. Des de cròniques en diaris seriosos fins a programes d'humor, passant per pràcticament tota la tertuliada nacional", assenyala l'eurodiputat de Junts, que sosté que en aquesta estratègia s'hi han sumat sectors independentistes en connivència amb l'unionisme. "Bàsicament anava bé per debilitar Junts. I, d'altra banda, per debilitar el Consell per la República", ressalta Puigdemont. El Consell ha format part de les negociacions i, sovint, s'ha convertit en un escull entre ERC i el seu partit."Tots aquests intents per enviar l'1-O en una cantonada han estat infructuosos i han topat amb la determinació insubornable de la ciutadania", apunta l'expresident de la Generalitat, que nega l'existència d'un hipotètic "biaix partidista" del Consell. "La desunió, que és una de les preocupacions que més m'amoïnen, sobretot aquella desunió que ha estat treballada a consciència, la paga tota Catalunya i té efectes generalitzats", assenyala l'expresident, que reconeix que la unitat és ara tan "difícil d'assolir ara mateix" com "irrenunciable". Per reestablir-la, reclama tornar a recuperar tres conceptes principals: respecte, confiança i lleialtat."Si aquesta cadena es trenca o s'afebleix en alguna baula, el resultat és el recel permanent, la paràlisi política i, al final, l'enfrontament. Res de bo", remarca Puigdemont, que observa com aquesta cadena s'anava afeblint "fins a trencar-se". Si al principi l'estratègia de desunió va ser concebuda amb una determinada intenció, molt sectària al meu entendre, és evident que s'ha escapat de control i ha originat una batalla sense fre que avergonyeix internament i des de fora és molt desconcertant, de la qual ningú no en surt ben parat", afegeix el màxim dirigent de Junts.Puigdemont assegura que l'Estat s'ha vist beneficiat per la "divisió interna" de l'independentisme, provocada -segons l'expresident- pel fet d'haver concorregut per separat en totes les convocatòries electorals dels últims anys. "Com a eina de pressió perquè l'Estat negociï -que és ara mateix l'objectiu que s'ha acordat dins de l'independentisme- a mi em sembla molt més eficaç plantar-te a la taula amb la fortalesa de victòries rotundes aconseguides en totes les eleccions precedents, que no pas des d'una posició dividida i enfrontada (en part, de manera inevitable perquè en haver de competir electoralment, s'imposa la lògica de la disputa de tots els vots)", ressalta.

Carta de Puigdemont als afiliats de Junts by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor