Localitzen a Balenyà el cos sense vida del noi de Castellterçol desaparegut dilluns

Malauradament s'ha localitzat el cos sense vida de l'Àlex



Lamentablemente se ha localizado el cuerpo sin vida de Àlex https://t.co/ZsbWb7LzTZ — Mossos (@mossos) May 21, 2021

Després de pràcticament cinc dies de recerca, les patrulles de Mossos i Bombers i els equips de persones voluntàries han trobat el cos sense vida de l'Àlex, el noi de 32 anys i veí de Castellterçol (al Moianès) que havia desaparegut dilluns per la zona de Centelles, on el jove sovint s'hi desplaçava per escalar.El cadàver de la víctima s'ha trobat aquest migdia en una pista forestal del terme municipal de Balenyà, a Osona, i segons ha pogut saber aquest diari no presentava cap signe de violència que en pogués explicar la mort.

