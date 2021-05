​Cap de setmana per catalogar la biodiversitat metropolitana

Com participar-hi a través de les xarxes socials

Aquest cap de setmana, coincidint amb el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, se celebrà la quarta edició del Bioblitz Metropolità . Una doble jornada, 22 i 23 de maig, de ciència ciutadana amb l'objectiu de catalogar la biodiversitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta ocasió, combina les activitats presencials, guiades per naturalistes experts, i el format virtual, valorat molt positivament a l’edició passada a causa de l'esclat de la pandèmia.Aquesta jornada de ciència ciutadana organitzada per l'AMB pretén potenciar la participació ciutadana a través de les activitats de les Jugatecambientals i de les xarxes socials per fer censos de biodiversitat. Totes les activitats presencials estaran adaptades a les mesures preventives vigents, amb aforament limitat i inscripcions in situ. No es requereix cita prèvia.En aquesta ocasió estan previstes activitats diverses com gimcanes per trobar tota mena d’organismes o per fer revisió de caixes niu. Aquestes activitats tindran lloc el diumenge 23, exceptuant les Jugatecambientals dels parcs de Can Buxeres i de les Planes, a l’Hospitalet de Llobregat, i del Mil·lenari, a Sant Just Desvern, que seran el dissabte 22. Es poden consultarParal·lelament, també es convida tota la ciutadania a penjar fotografies a les xarxes socials d’espècies de flora i fauna que s’observin, ja sigui en la participació de les activitats com en els moments de gaudi i lleure als parcs i a les platges metropolitans al llarg de tot el cap de setmana.Els participants han de publicar la fotografia al seu perfil de Twitter o Instagram, etiquetar el perfil @parcsplatgesAMB , fer servir les etiquetes #BioblitzMetropolità21 #CiènciaCiutadana i indicar en quin parc o platja s’ha fet l’observació en qüestió i el nom de l’espècie, si es coneix.En el cas d’Instagram, qui disposi d’un perfil tancat cal que enviï una captura de pantalla de l’observació per missatge privat al xat del perfil @parcsplatgesAMB A mesura que els participants vagin publicant les imatges de la biodiversitat urbana, l’AMB anirà donant resposta als missatges rebuts indicant l’espècie corresponent, amb la col·laboració de científics experts. Per poder determinar el nom de l’espècie, les fotografies han de tenir prou resolució i detall de l’organisme, i mostrar-lo sencer i amb diferents imatges des de diverses perspectives.Un cop analitzades totes les imatges rebudes i els resultats obtinguts a les activitats, l’AMB farà públics els indicadors i la valoració dels resultats a les xarxes socials i al web.Totes les dades obtingudes durant el cap de setmana d’exploració es bolcaran a les plataformes Ornitho i/o Ocells del Jardí de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), i també quedaran recollides al web de l’AMB a través del Visor de fauna

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor