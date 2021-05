CCOO dona el tret de sortida al congrés que revalidarà Pacheco com a secretari general

Tret de sortida al 12è congrés de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya, que ha de renovar els càrrecs executius que dirigiran el sindicat majoritari del país durant els quatre anys vinents. L'única candidatura que es presenta és la que lidera l'actual secretari general, Javier Pacheco, amb 10.500 avals.El congrés se celebra al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) entre aquest divendres i aquest diumenge amb la participació de 650 delegats, que representen l'organització amb més de 146.000 persones afiliades. Pacheco va començar la seva trajectòria sindical a Nissan, empresa a la qual encara pertany, i és secretari general de CCOO des de l'abril del 2017, quan va ser escollit en substitució de Joan Carles Gallego.El congrés, que porta com a lema La força dels treballs, comença aquest divendres a la tarda amb la presentació de l'informe balanç a càrrec de Pacheco, així com les diferents intervencions institucionals, entre les quals hi haurà l'alcaldessa Ada Colau, el conseller de Treball en funcions, Chakir El Homrani, els presidents de les patronals Foment i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, així com del secretari general de la UGT, Camil Ros.Durant el segon dia serà el moment de les votacions de les diferents candidatures dels òrgans de direcció i a la secretaria general.També serà llavors quan s'acaba el termini per presentar les propostes de resolució sobre les línies d'actuació del sindicat que es votaran l'endemà diumenge. El Consell Nacional n'ha aportat quatre que fan referència al context polític, a la transició econòmica justa, al "deute" que la societat té amb la gent jove del país i a l'aposta per la formació professional. CCOO ha creat una aplicació per agilitzar i fer més segura la participació congressual.El posicionament polític de l'organització sindical, que fa referència a la qüestió catalana i a la judicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya, ha generat debat en la preparació prèvia al congrés . La resolució que ha presentat el Consell Nacional està a favor de qualsevol figura jurídica que doni la llibertat als presos independentistes sempre que hi hagi un "consens polític".El sector independentista del sindicat està fent esforços perquè el text reculli un compromís explícit amb la llei d'amnistia i amb un referèndum d'autodeterminació. En paral·lel, aquest grup està treballant per tenir els avals suficients per presentar una resolució alternativa, cosa que només es pot fer amb el suport del 20% dels 650 delegats acreditats.El tercer dia, serà el torn del debat i aprovació de resolucions així com dels discursos d'Unai Sordo, secretari general de CCOO, i del secretari general de CCOO de Catalunya escollit en aquest congrés, càrrec que amb tota probabilitat recaurà en Pacheco.

