«Sort i encerts»: totes les reaccions a la investidura d'Aragonès

La investidura de Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat no ha deixat ningú indiferent. Des de tots els àmbits de la societat s'opina avui sobre una de les investidures més difícils, amb mesos de negociacions i desavinences que avui, però, han quedat totalment dissoltes, ja que l'independentisme ha tancat files amb Aragonès i el nou Govern de coalició entre ERC i Junts que, ara per ara, té el suport extern de la CUP.Els expresidents Carles Puigdemont i Quim Torra han felicitat Aragonès a través de Twitter, tot i que el segon també ho ha fet presencialment. Puigdemont, ha enviat el següent missatge al líder d'ERC: "Felicitats MHP Aragonès. Enhorabona per la confiança que has aconseguit del Parlament del nostre país". Puigdemont, en el mateix text, ha expressat el seu suport al nou cap del Govern: "Com ja et vaig expressar, em tens a la teva disposició. Visca Catalunya lliure!", ha escrit. Presos polítics de la formació de Puigdemont, com Jordi Turull Josep Rull , també han desitjat sort a Aragonès.Al seu torn, l'expresident Torra, present en la sessió d'investidura d'aquest divendres, ha congratulat Aragonès per haver estat investit 132è president de la Generalitat amb el següent missatge: "La meva enhorabona, MHP Aragonès, i tots els encerts i èxits per a vós i per al vostre govern, que seran els èxits de Catalunya. Teniu tot el meu suport per a culminar el procés d'independència de Catalunya sense renunciar a cap via democràtica. Força i sempre endavant"Els presos polítics d'ERC - Carme Forcadell Dolors Bassa - també han desitjat encerts al company de partit investit avui president. Al seu torn, l'ANC i Òmnium han celebrat l'acord independentista. L'organització que lidera Elisenda Paluzie , ha recordat la primera frase d'Aragonès al ple d'investidura: "Vull ser president per culminar la independència de Catalunya". Per altra banda, l'entitat presidida per Jordi Cuixart , celebra un Govern que "haurà de fer front a la repressió, defensar l'autodeterminació i l'amnistia i treballar per un país lliure, just, cohesionat i culturalment viu".En l'àmbit institucional, una de les veus més destacades en felicitar Aragonès ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha assegurat que garantirà la "màxima col·laboració institucional" amb el nou president. "Espero reunir-m'hi com més aviat possible. Hi ha molta feina a fer després de molts mesos de bloqueig i paràlisi", ha afirmat l'alcaldessa. Entre les qüestions que Colau ha assenyalat com a prioritàries en la relació entre consistori i el Govern hi ha l'habitatge, les infraestructures, el transport públic, l'educació i la salut mental.En la línia del que va afirmar el PSOE en conèixer l'acord entre ERC i Junts, el president espanyol, Pedro Sánchez , ha felicitat Aragonès i l'ha instat a "treballar junts". "La vacunació, la recuperació sense deixar ningú enrere i el retrobament entre catalans, i dels catalans amb la resta d'espanyols són tasques en què podem i hem de treballar plegats", ha dit Sánchez a través de Twitter.Uns minuts abans, el ministre espanyol de Política Territorial i Funció Pública, i únic català al consell de ministres, ha felicitat també Aragonès i ha reiterat que el govern espanyol manté la "voluntat de diàleg, cooperació i entesa amb totes les comunitats autònomes". "Felicitats, president Aragonès. Catalunya necessita un govern que treballi per al conjunt de la societat i capaç de reprendre el diàleg amb les institucions de l'Estat", ha afegit a través del seu compte de Twitter Un missatge molt semblant ha donat Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya. Cunillera ha donat "l'enhorabona" i ha desitjat "sort i encerts" a Aragonès. La delegada veu en la investidura una "oportunitat per cohesionar la societat i consolidar una Catalunya capdavantera i dialogant". Cunillera ha instat a mirar el "futur", "refer ponts" i "enfortir vincles".

